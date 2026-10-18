به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دادگستری سیریک گفت: مأمورین در بازرسی از خودرو‌های عبوری موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق شدند.

محمدرضا محمدی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، علاوه بر یک مخزن فلزی دست‌ساز و جاسازی‌شده برای حمل غیرمجاز سوخت، ۱۷۶ عدد کارت سوخت بنزین نیز کشف و ضبط شد.

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وی گفت: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سرشبکه‌ها و سایر همدستان احتمالی متهم ادامه دارد.

رئیس دادگستری سیریک افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

محمدی گفت: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق سوخت با قاطعیت و به سرعت برخورد خواهد کرد.