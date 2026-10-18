ظرفیت تولید سالانه بیش از ۵ هزار تن نخ در صنایع نساجی سلماس توجه سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی از کشورهای هند، پاکستان و ترکیه را جلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک واحد نساجی در سلماس با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، با تداوم تولید در دوران جنگ تحمیلی سوم، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین نیاز صنایع نساجی کشور ایفا می‌کند.

توحید کنگرلویی مدیر این واحد می گوید: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۷ هزار مترمربع، در سه سالن تولید فعالیت می‌کند و از واحد‌های شاخص تولید نخ‌های پلی‌استر و گلدوزی کشور به شمار می‌رود.

با هدف توسعه صادرات رایزنان اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگانی از کشور‌های هند، پاکستان و ترکیه از این واحد نساجی بازدید کردند و بر معرفی ظرفیت‌های صنعتی سلماس به سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم‌سازی زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید داشتند.

تداوم فعالیت این مجموعه در شرایط دشوار، از جمله در جریان جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده عزم فعالان بخش تولید برای حفظ چرخه اقتصادی کشور است.

صنایع نساجی سلماس، با تکیه بر ظرفیت تولید و استمرار فعالیت، می‌تواند سهم بیشتری در توسعه صنعتی منطقه و گسترش تعاملات اقتصادی با بازار‌های خارجی داشته باشد.

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