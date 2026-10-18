مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، رسانه را خط مقدم جنگ ترکیبی و شناختی دانست و بر ضرورت سپردن تولید محتوا به متن مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رضا ستاری‌پور در آیین آغاز به‌کار رسمی خانه تولیدات مردمی صداوسیمای استان زنجان (خاتم) به سخنان راهبردی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: شهید عزیز ما تأکید داشتند که در نهایت مردم کار را تمام می‌کنند و این ملت هستند که مبعوث می‌شوند تا مأموریت‌های بزرگ را به سرانجام برسانند؛ این فرمایش باید در همه ارکان و شئون نظام، به‌ویژه در رسانه متجلی شود.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان با اشاره به ماهیت نبرد‌های نوین افزود: امروز رسانه صرفاً راوی میدان نیست، بلکه خود بخشی از میدانِ نبرد ترکیبی و جنگ شناختی دشمن به شمار می‌رود و تولیدکنندگان محتوا و فعالان مردمی در خط مقدم این مواجهه ایستاده‌اند.

وی تجلی واقعی عبارت رسانه ملی را در میدان‌داری مردم دانست و گفت: رسانه زمانی به‌معنای واقعی کلمه (ملی) خواهد بود که خودِ مردم پای کار بیایند و مأموریت‌ها به دست آنان رقم بخورد. ورود هنرمندان و نیرو‌های مردمی به عرصه تولید محتوا گامی مبارک و راهبردی است.

ستاری‌پور با اشاره به اعتراف چندباره دشمنان به شکست در جبهه رسانه‌ای افزود: این دستاورد حاصل کار کارستان و همت بلند هنرمندان و فعالان رسانه‌ای و مردمی است.

وی در پایان با تبریک راه‌اندازی خانه تولیدات مردمی (خاتم)، برای فعالان این عرصه در تولید آثار فاخر و اثرگذار آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد.