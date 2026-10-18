سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای، اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های پذیرش شرایط خاص دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای و مهندسی فناوری و دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: بدين‌وسيله از متقاضیاني كه اسامي آنان در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي پذیرش شرايط خاص (دارای تعهد اشتغال) در پذیرش دوره‌های كارداني فني و حرفه‌اي و مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي مهرماه سال 1405 دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده است، دعوت مي‌نمايد از روز دوشنبه به تاریخ 1405/07/27برای اطلاع از مدارک مورد نیاز ، زمان و محل مصاحبه، معاينه‌، صلاحيت‌هاي‌ عمومي‌ و ساير مراحل گزينش به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشاني www.uast.ac.ir مراجعه نمايند.

ضمناً عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزينش در كدرشته‌محل يا رشته‌محل‌هاي انتخابي مربوط تلقي مي‌شود و فرصت ديگري براي انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشت و هيچ تقاضايي قابل پذيرش نیست. لذا به متقاضیان تأكيد مي‌شود كه در مهلت تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.

شایان ذکر است، به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته‌ محل اعلام شده در اين اطلاعيه، متقاضیاني شركت داده خواهند شد كه نتيجۀ مصاحبه و ساير مراحل گزينش آنان توسط مراجع ذيربط تأييد شود.

دریافت اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌های پذیرش شرايط خاص دوره‌های كارداني

دریافت اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌های پذیرش شرايط خاص دوره های كارشناسي