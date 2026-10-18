\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc\u060c \u0628\u0631 \u0644\u0632\u0648\u0645 \u062d\u0641\u0638 \u0627\u0646\u0633\u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n