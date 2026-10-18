مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با صدور ابلاغیه‌ای، از آماده‌باش کامل ستاد‌های مدیریت بحران استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۶۰۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ و با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۹، نوع مخاطره «رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ» برای بازه زمانی ۲۶ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، از مدیران کل مدیریت بحران استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواسته شده است ضمن تشکیل جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌ها، آماده‌باش کامل را به اعضای ستاد اعلام کنند.

همچنین اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی زیر توصیه شده است:

خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها

پرهیز از سفر‌های غیرضروری

خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر

احتیاط در فعالیت‌های عمرانی

آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی

آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری

آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبرو‌ها

تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید

احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده

تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی