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مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با صدور ابلاغیهای، از آمادهباش کامل ستادهای مدیریت بحران استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۹ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۶۰۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ و با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۹، نوع مخاطره «رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ» برای بازه زمانی ۲۶ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
بر این اساس، از مدیران کل مدیریت بحران استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواسته شده است ضمن تشکیل جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستانها، آمادهباش کامل را به اعضای ستاد اعلام کنند.
همچنین اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی زیر توصیه شده است:
خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها
پرهیز از سفرهای غیرضروری
خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی و جابجایی عشایر
احتیاط در فعالیتهای عمرانی
آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی
آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری
آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و آبروها
تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید
احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده
تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی