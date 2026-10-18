به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: در این برنامه ۷ روزه، طرح آشکارسازی ادوات و ماشین آلات کشاورزی با تجهیز آنها به علائم هشداردهنده و بازتابنده برای افزایش دید رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تردد این وسایل در محور‌های مواصلاتی استان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این طرح با همکاری فرمانداری‌ها برای ارتقاء ایمنی عابران پیاده و سرنشینان خودرو‌ها در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.