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رئیس پلیس راه گیلان از اجرای طرح ۷ روزه آشکارسازی ماشین آلات کشاورزی با نصب علایم تابشی و برای افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از تصادفات جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: در این برنامه ۷ روزه، طرح آشکارسازی ادوات و ماشین آلات کشاورزی با تجهیز آنها به علائم هشداردهنده و بازتابنده برای افزایش دید رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تردد این وسایل در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این طرح با همکاری فرمانداریها برای ارتقاء ایمنی عابران پیاده و سرنشینان خودروها در مناطق مختلف استان اجرا میشود.