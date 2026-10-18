معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازگرداندن کودک به مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و اگر مشکلات معیشتی خانواده و نیاز‌های حمایتی کودک نادیده گرفته شود، احتمال بازگشتکودک به چرخه کار وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی عسکری در آیین رونمایی از کتاب فرآیند شناسایی کودکان کار که در کارگاه‌های غیررسمی با حضور جمعی از مدیران وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت تبدیل فرایند شناسایی کودکان کار به مجموعه‌ای پیوسته از اقدامات حمایتی و پیشگیرانه تأکید کرد.



وی با اشاره به نقش آموزش و مدرسه در شناسایی و حمایت از کودکان کار گفت: بازگرداندن کودک به مدرسه، به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مسئله نیست؛ بلکه پایداری حضور او در مدرسه و پیشگیری از ترک تحصیل نیز اهمیت دارد. اگر مشکلات اقتصادی خانواده، وضعیت معیشتی و نیاز‌های حمایتی کودک مورد توجه قرار نگیرد، احتمال بازگشت او به کار همچنان وجود خواهد داشت.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این وزارتخانه با اتکا به تجربه همکاران در بخش‌های مختلف می‌تواند پیوند میان داده‌ها، سیاست‌های حمایتی و نظارت را تقویت کند و زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای از مداخلات مؤثر را فراهم آورد. در این زنجیره، شناسایی کودک باید به ارزیابی وضعیت او و خانواده‌اش، ارائه حمایت متناسب، پیگیری وضعیت تحصیلی و اطمینان از کاهش احتمال بازگشت به چرخه کار منتهی شود.



وی ابراز امیدواری کرد انتشار کتاب فرآیند شناسایی کودکان کار در کارگاه‌های غیررسمی زمینه تقویت ارتباط میان پژوهش، سیاست‌گذاری و اقدام اجرایی را فراهم کند.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی، جامعه مدنی و کنشگران حوزه اجتماعی دعوت کرد در این مسیر همکاری کنند و گفت: باید از مدیریت موردی آسیب‌ها به سمت پیشگیری ساختاری و تحقق حکمرانی اجتماعی حرکت کنیم.

در این برنامه همچنین فاطمه مقدسی، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده، هادی بهداد، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از پژوهشگران و محققین حضور داشتند.