در اجرای رزمایش «رهروان شهدا» خانواده شهید فتاح حاجی، شهید محمد و طاهر عبدالله‌زاده، شهید لقمان آتش‌بار و جانباز محمد محمودزاده در بوکان موردتکریم قرار رگفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دیدار‌های میدانی مسئولان شهرستان بوکان در قالب رزمایش «رهروان شهدا»، با هدف بررسی دقیق وضعیت معیشتی و اجتماعی خانواده‌های شهدا، ادامه یافت.

دیدار‌های صمیمی با خانواده‌های شهدا و جانبازان، از جمله خانواده شهید فتاح حاجی، شهید محمد و طاهر عبدالله‌زاده، شهید لقمان آتش‌بار و جانباز محمد محمودزاده، با محوریت شنیدن دغدغه‌های مستقیم آنان انجام شد.

در این دیدار‌ها ضمن تکریم مقام والای شهدا، بر پیگیری فوری مشکلات مطرح شده توسط خانواده‌ها تأکید شد.

سرهنگ یوسف کرمی معاون هماهنگ‌کننده سپاه بوکان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در این دیدار‌ها گفت: این دیدارها، در راستای ارتقای سطح خدمات رفاهی و اجتماعی به ایثارگران صورت می‌گیرد.

سرهنگ پاسدار کرمی افزود: این اقدامات در قالب رزمایش بزرگ رهروان شهدا، با هدف حضور مستقیم مسئولان در میان خانواده‌های رزمندگان و پاسخگویی به نیاز‌های آنان سازماندهی شده است.