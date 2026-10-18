به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون شهردار اصفهان با اشاره به آماده‌باش ناوگان خدمات شهری در پی هشدار‌های اخیر هواشناسی پیرامون ورود سامانه‌های بارشی پاییزی گفت:با وجود اجرای طرح‌های پیشگیرانه در شریان‌های اصلی اصفهان، احتمال آب‌گرفتگی در معابر فرعی وجود دارد و طرح جامع مهار سیلاب‌ها تا سال ۱۴۱۰ تکمیل نخواهد شد.

مهدی بقایی با تأکید بر اینکه گلوگاه‌های آب‌گیر در مناطق مختلف شهری پس از پایش میدانی با مدیران شهری تعیین‌تکلیف شده‌اند، افزود: امروز بیش از ۹۰ درصد مخزن‌های جمع آوری آب‌های سطحی اصفهان از گل‌ولای و نخاله‌ها پاک‌سازی و لایروبی شده‌اند و تمامی ماشین‌آلات مکنده و ناوگان امدادی شهرداری برای مواجهه با پیک بارش‌ها در آماده‌باش به سر می‌برند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اعلام راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در شبکه جمع‌آوری روان‌آب‌ها ادامه داد: برای نخستین‌بار مخازن و سپتیک‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی به حسگر‌ها و سامانه‌های پایش برخط مجهز شده‌اند تا میزان پرشدگی و جریان روان‌آب‌ها لحظه‌به‌لحظه ارزیابی شود؛ چراکه نگاه ما به نزولات آسمانی یک بحران نیست، بلکه فرصتی حیاتی برای باززنده‌سازی ریه‌های سبز شهر و سیراب کردن فضای شهری در شرایط تنش آبی است.

بقایی همچنین ابر طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر را گامی بنیادین در مسیر نجات سفره‌های زیرزمینی توصیف کرد و افزود: نقشه راه شهرداری برای مهار روان‌آب‌ها، یک برنامه راهبردی هشت‌ساله تا افق ۱۴۱۰ است که در قالب آن، حفر ۱۶ هزار حلقه چاه جذبی و اجرای ۳۰۰ کیلومتر کانال انتقال آب طراحی شده است؛ وی گفت: این ساختار نه تنها مانع طغیان آب در معابر می‌شود، بلکه آب حاصل از بارندگی را یا به صورت مستقیم به لایه‌های آبخوان تزریق کرده یا به شبکه مادی‌های تاریخی شهر هدایت می‌کند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با ارزیابی پیشرفت فیزیکی این طرح کلان شهری ادامه داد: این طرح در حال حاضر سومین سال اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد و تاکنون نزدیک به ۷ هزار چاه جذبی احداث و حدود یک‌سوم کل شبکه کانال‌های انتقال روان‌آب تکمیل شده؛ اما پایان کامل آن نیازمند تداوم اختصاص اعتبارات مصوب در بودجه‌های سنواتی تا پنج سال آینده است.

وی با تفکیک وضعیت معابر شهری در بارندگی‌های پیش‌رو هشدار داد: نقاط بحرانی که در سال‌های گذشته کانون آب‌گرفتگی‌های شدید و پس‌زدگی جریان آب بودند، با اجرای تمهیدات مهندسی مهار شده‌اند و اطمینان داریم شریان‌های اصلی و بزرگراه‌ها دچار اختلال فلج‌کننده نخواهد شد، اما از آنجا که شبکه چاه‌های جذبی در بافت‌های محلی و کوچه‌ها هنوز به پوشش صددرصدی نرسیده، احتمال آب‌گرفتگی در برخی معابر فرعی به طور کامل محتمل است.

بقایی گفت: عبور بدون خسارت از فصل پربارش اصفهان تنها با تجهیزات فنی شهرداری میسر نمی‌شود؛ پرهیز از تخلیه زباله در جوی‌ها و اعلام سریع نقاط انسداد از طریق درگاه‌های ارتباطی شهروندی، ضلع تعیین‌کننده مدیریت این شرایط است.