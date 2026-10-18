اقدام تازه نخست‌وزیر ژاپن در ارتباط با زیارتگاه یاسوکونی، با واکنش تند چین و اعتراض کره جنوبی روبه‌رو شده و به اختلافات امنیتی و رقابت‌های نظامی منطقه، دامن زده است.

اعتراض چین و کره جنوبی به اقدام تازه نخست‌وزیر ژاپن

اعتراض چین و کره جنوبی به اقدام تازه نخست‌وزیر ژاپن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، اقدام تازه نخست‌وزیر ژاپن در ارتباط با زیارتگاه یاسوکونی، با واکنش تند چین و اعتراض کره جنوبی روبه‌رو شده؛ موضوعی که در کنار اختلافات امنیتی و رقابت‌های نظامی منطقه، حساسیت‌های تاریخی را بار دیگر زنده کرده است.

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در نخستین روز جشن پاییزی زیارتگاه یاسوکونی، پیشکشی آیینی به این مکان ارسال کرد. او شخصاً از زیارتگاه بازدید نکرد، اما شماری از مقام‌های ژاپنی و نمایندگان پارلمان به آنجا رفتند.

سفارت چین در ژاپن این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و گفت یاسوکونی نماد نظامی‌گری ژاپن است؛ مکانی که نام ۱۴ مجرم جنگی رده‌الف جنگ جهانی دوم نیز در آن ثبت شده است.

ژاپن در نیمه نخست قرن بیستم بخش‌هایی از شرق آسیا را اشغال کرد و در جریان جنگ جهانی دوم مرتکب جنایات گسترده‌ای شد. چین و کره جنوبی، که از قربانیان تجاوز نظامی ژاپن بودند، بازدید مقام‌های ارشد این کشور از یاسوکونی یا ارسال پیشکش به آن را نشانه‌ای از بی‌توجهی به مسئولیت تاریخی توکیو می‌دانند.

این اختلاف بار‌ها روابط ژاپن با همسایگانش را تحت تأثیر قرار داده است. دولت‌های ژاپن در مقابل، این اقدامات را در چارچوب بزرگداشت کشته‌شدگان جنگ توضیح داده‌اند؛ با این حال، حضور نام محکومان اصلی جنایات جنگی در این زیارتگاه، آن را به کانون مناقشه‌ای سیاسی و تاریخی تبدیل کرده است.

اهمیت این اختلاف در شرایط کنونی، تنها به گذشته محدود نمی‌شود. چین و ژاپن درباره تایوان، فعالیت‌های نظامی و ترتیبات امنیتی شرق آسیا نیز اختلاف دارند. کره جنوبی هم با وجود همکاری امنیتی با ژاپن و آمریکا، نسبت به نحوه مواجهه توکیو با گذشته جنگی خود حساس است.

در چنین شرایطی، هر اقدام نمادین درباره تاریخ جنگ می‌تواند بر فضای سیاسی منطقه و روابط میان این کشور‌ها اثر بگذارد.

اعتراض هم‌زمان چین و کره جنوبی نشان می‌دهد که گذشته جنگی ژاپن همچنان یکی از مسائل حل‌نشده در شرق آسیاست. در منطقه‌ای که رقابت‌های نظامی و اختلافات سرزمینی ادامه دارد، مناقشه بر سر تاریخ نیز می‌تواند به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی میان قدرت‌های منطقه تبدیل شود.