استاندار خراسان رضوی گفت: تعداد محدودی از طرح های اقتصادی در سبزوار از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، این طرح‌ها با سرمایه ملی شکل گرفته‌اند و باید تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،چهل و هفتمین جلسه از سلسله‌نشست‌های تخصصی «یکشنبه‌های اقتصادی» استان، امروز با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد. محور مباحث این نشست، مسائل اقتصادی شهرستان سبزوار و بنگاه‌های اقتصادی آن بود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان سبزوار گفت: تأمین سوخت و سرمایه در گردش، رفع مشکلات ناشی از ناترازی‌ها و تعیین تکلیف طرح هایی که با منابع صندوق توسعه ملی اجرا شده‌اند، باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی سبزوار افزود: سبزوار یکی از شهرستان‌های بزرگ غرب استان است که ظرفیت‌های بسیار خاصی دارد؛ در این شهرستان سه گروه از واحد‌های فعال اقتصادی با نیاز‌هایی از جمله تأمین سوخت، سرمایه در گردش و حل مشکلات ناشی از ناترازی‌ها مواجه هستند و مسائل آنها و مشکلات حدود هشت هزار نفر از فعالان اقتصادی و نیروی کار مرتبط باید بررسی شود.

وی گفت: در کنار واحد‌های فعال، تعداد محدودتری از مجموعه‌های توانمند، از جمله مجموعه فعال در حوزه آهک پودری، از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و تعیین تکلیف این‌گونه طرح ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید پیگیری شود؛ زیرا که این طرح‌ها با سرمایه ملی شکل گرفته‌اند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اجرای هر یک از این طرح ها اشکالاتی وجود داشته و شرایط حاکم بر کشور نیز بر بروز و تشدید مشکلات تأثیر گذاشته است، گفت: بخشی از این شرایط قابل پیش‌بینی و بخشی غیرقابل پیش‌بینی بوده؛ بنابراین باید با بررسی دقیق مسائل، برای تعیین تکلیف این طرح ها تصمیم‌گیری شود.

مظفری با تأکید بر ظرفیت سبزوار در تولید تجهیزات کم‌مصرف گفت: تولید کولر‌های مجهز به فناوری BLDC ظرفیتی است که نباید نادیده گرفته شود و باید از آن حمایت کرد؛ تبدیل موتور کولر‌های آبی به موتور‌های BLDC نیز باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به ظرفیت جایگزینی یک میلیون کولر، چنین طرحی نباید با مشکل سرمایه در گردش مواجه باشد.

وی ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی شهرستان را موضوعی جدی خواند و افزود: در این حوزه با ضریب پایینی مواجهیم؛ باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت بیان کرد: اگر از منابع و سرمایه‌های کشور برداشت می‌کنیم، باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نسل‌های آینده نیز بهره‌مند شوند، اما در مورد آب شرایط متفاوت است و مصرف نادرست می‌تواند منابع مورد نیاز آیندگان را از بین ببرد؛ بنابراین باید الگوی کشت متناسب با شرایط منابع آبی داشته باشیم.

مظفری تأکید کرد: در شرایط کنونی باید با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، بهترین استفاده را از منابع داشته باشیم و تصمیمات سخت را امروز بگیریم و به آینده موکول نکنیم.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ریلی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تقویت راه‌آهن و فراهم کردن زمینه ارتباط مؤثرتر با بازار‌های آسیای میانه از موضوعات مهمی است که باید به‌صورت کلان مورد توجه قرار گیرد.