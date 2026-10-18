رییس نمایندگی و کاردارسفارت لهستان درتهران: پیوند دو کشور لهستان و ایران در سایه جنگ و ناهمواری‌های سیاسی هم ناگسستنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس نمایندگی و کاردارسفارت لهستان درتهران با حضور در اصفهان و در دیدار با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به پیشینه مستحکم روابط دو کشور برخلاف فراز و نشیب‌های جغرافیایی و تحولات سیاسی گفت: حافظه جمعی ملت لهستان هیچ‌گاه محبت، اصالت و میزبانی امن مردم ایران و به‌ویژه اصفهان را در تندباد حوادث قرن بیستم از یاد نخواهد برد.

مارچین ویلچک ادامه داد:هزاران تن از مردم ما پس از سفری جان‌فرسا به شهرهایی، چون اصفهان و مشهد رسیدند و در پناه مردم این دیار طعم رهایی، آزادی و امنیت را چشیدند، بر سنگ‌مزار‌های آرامستان‌های لهستانی‌ها در ایران، نام کودکان ۵ تا ۷ ساله و جوانانی به چشم می‌خورد که پس از رنج‌های فراوان در آغوش خاک ایران آرام گرفتند؛ حفظ حرمت این مزار‌ها و یاد ماندگاران ابدی در ایران، سندی ناگسستنی از پیوند دو ملت است.

وی با ستایش از شکوه تمدنی پایتخت صفوی گفت: اصفهان یک موزه زنده است؛ از فرودگاه بین‌المللی تا هتل‌های مجهز و بافت تاریخی بی‌بدیل، همگی بستری کم‌نظیر برای جذب مسافران اروپایی و به ویژه لهستانی‌ها فراهم کرده‌اند.

کاردار لهستان با گریزی به تجارب امنیتی کشورش در دوران معاصر افزود: گرچه لهستان سال‌هاست صحنه مستقیم نبرد و انفجار بمب نبوده، اما زیرساخت‌های بانکی، بهداشتی و شبکه‌های حیاتی آب و داده‌های ما همواره زیر فشار تهدید‌های سایبری و خرابکاری بوده است؛ از این‌رو مردم لهستان ارزش والای امنیت و صلح پایدار را به‌خوبی درک می‌کنند.

وی با تأکید بر پایداری روابط سیاسی گفت: سفارت لهستان در سال‌های اخیر بدون وقفه به مأموریت دیپلماتیک خود در تهران ادامه داده و مصمم به زنده نگه‌داشتن این پل ارتباطی است، همچنان‌که رایزنی‌های سالانه وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشان‌دهنده عمق گفت‌و‌گو‌های تهران و ورشو است.

در ادامه این دیدار، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به تشکیل سازوکار ویژه میز گردشگری در استانداری اصفهان ادامه داد: مدیریت ارشد استان اجازه نخواهد داد ظرفیت‌های درآمدزایی پاک معطل بماند و گسترش گردشگری با کشور‌های اروپای مرکزی، به‌ویژه لهستان، در کانون این راهبرد قرار دارد.

ایوب درویشی مقطع حضور پناهجویان لهستانی در دوران جنگ دوم جهانی را برگی درخشان از انسان‌دوستی ایرانیان خواند و پیشنهاد داد: از دل روایت‌های دردناک جنگ می‌توان پرچم صلح برافراشت؛ پیشنهاد مشخص ما تشکیل کارگروه مشترک برای گردآوری اسناد، نامه‌ها، عکس‌ها و خاطرات شفاهی آن سال‌هاست تا با تبدیل آنها به آثار مستند سینمایی و مکتوب، ماهیت تجاوز و جنگ در جهان محکوم شود.

معاون استاندار اصفهان با توجه به پیشینه درخشان ایران‌شناسی در دانشگاه‌های شاخص لهستان ادامه داد: انتظار داریم دانشگاه‌های مطرحی نظیر کراکوف و ورشو، با افتتاح کرسی‌های تخصصی “اصفهان‌شناسی”، بستر را برای ورود پژوهشگران اروپایی به لایه‌های کمتر شناخته‌شده هنر، تاریخ و معماری نصف‌جهان فراهم سازند.

وی همچنین با تأکید بر پیگیری انعقاد پیمان‌های خواهرخواندگی میان اصفهان و یکی از شهر‌های برجسته لهستان گفت: مشارکت‌های فرهنگی نباید در سطح تعارفات دیپلماتیک باقی بماند، بلکه باید به پیوند‌های عملیاتی بدل شود.

درویشی با اشاره به استواری اراده مدیریتی استان افزود: حتی در اوج تنش‌ها و تدارکات حوزه دفاعی، چرخه زندگی، تولید، بازرگانی، دانشگاه و هنر در اصفهان با شتاب در جریان است؛ ما آینده را قربانی التهاب‌های مقطعی نخواهیم کرد و گسترش همکاری با کشور‌هایی مانند لهستان در حوزه‌های گردشگری و صنعت، بخشی از همین نگاه به آینده است.