دبیر شورای عالی امنیت در واکنش به تهدیدات آمریکایی‌ها نوشت: نیرو‌های مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی در فضای مجازی نوشت: هذیان‌گویی و تهدید‌های مکرر این روز‌های مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: نیرو‌های مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.