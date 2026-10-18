به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی بنیادشهید و امور ایثارگران استان یزد: جانباز سرافراز و دلاور هشت سال دفاع مقدس، «هادی امیری بهمنشیری» پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دوران حماسه و ایثار، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و به کاروان همرزمان شهیدش پیوست.

در همین راستا و به منظور پاسداشت مقام شامخ شهدا، از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس استان دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گرانقدر، تسلی‌بخش خاطر بازماندگان باشند.



مراسم وداع با جانباز سرافراز و دلاور هشت سال دفاع مقدس، «هادی امیری بهمنشیری» امشب، ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه امیرچقماق برگزار می شود.