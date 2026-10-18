به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: تیم‌های نظارت بر درمان در جریان گشت‌های نامحسوس و پایش مستمر خدمات درمانی منطقه کاشان، موفق به ردگیری مرکزی شدند که بدون مجوز قانونی و صلاحیت علمی، اقدام به ارائه بسته‌های فریبنده لاغری و درمان‌های ادعایی طب سنتی می‌کرد.

محمدرضا فاضل با تشریح فرآیند ضربتی تعطیلی این واحد زیرزمینی افزود: پس از مستندسازی دقیق تخلفات فاحش پزشکی و محرز شدن تهدید مستقیم علیه بهداشت عمومی، با دستور قضایی این مکان مهروموم شد.

وی با هشدار درخصوص خطرات هولناک مداخله‌های غیرپزشکی ادامه داد: امروزه تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و وعده لاغری‌های معجزه‌آسا به دامی خطرناک برای متقاضیان بدل شده است؛ تجویز دارو‌های ترکیبی ناشناخته، مکمل‌های دست‌ساز و دست‌کاری سلامت افراد در قالب تابلوی مقدس طب سنتی به همت افراد بدون تخصص، نه‌تنها درمان نیست بلکه تبعات جبران‌ناپذیری شامل نارسایی‌های کبدی، کلیوی و شوک‌های قلبی به دنبال دارد.

فاضل بر ادامه موج پایش‌های سرزده و بدون اغماض تأکید کرد و گفت: حوزه سلامت با هیچ صنف دیگری قابل مقایسه نیست و خط قرمز حاکمیت، حفظ جان مردم است. وی ادامه داد: نظارت بر تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمات پوست، زیبایی، لاغری و طب مکمل تشدید شده و با هرگونه فعالیت زیرزمینی یا دخالت در امور پزشکی بدون ذره‌ای مسامحه برخورد و پرونده خاطیان به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: مردم پیش از هرگونه اقدام درمانی باید پروانه معتبر طبابت و صلاحیت کادر درمان را احراز کنند و از اعتماد به مراکز بدون پروانه خودداری نمایند؛ همچنین سامانه شبانه‌روزی ۱۹۰ وزارت بهداشت آماده دریافت گزارش‌های مردمی پیرامون فعالیت‌های مشکوک پزشکی است تا مانع سودجویی فرصت‌طلبان شویم.