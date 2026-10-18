به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد بخش رودخانه گفت: ارزش خرما‌های اهدایی حدود ۱۵۰ میلیون تومان است.

امید تاجیک افزود: عواید حاصل از فروش این محصولات، بصورت مستقیم برای گره گشایی از نیاز‌های اساسی، تامین مایحتاج ضروری و ارتقای معیشت خانواده‌های مددجوی منطقه اختصاص می‌یابد.

وی گفت: خیران و باغداران می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و پایگاه‌های جمع‌آوری زکات در بخش رودخانه، کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۱۶ واریز کنند.