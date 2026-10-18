دبیر ستاد ملی مدیریت گرد و غبار با اشاره به نقش تالاب‌های هامون و جازموریان در تولید گرد و غبار کشور، تأمین حقابه و کنترل برداشت از منابع آب را مهم‌ترین راهکار مقابله با این پدیده دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بهزاد رایگانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از گرد و غبار تأثیرگذار بر جمعیت‌های انسانی از تالاب‌ها منشأ می‌گیرد، گفت: مجموعه تالاب‌های هامون از کانون‌های مهم گرد و غبار در شرق کشور است و برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم از این کانون تأثیر می‌پذیرند.

وی نرسیدن آب رودخانه هیرمند و سدسازی‌ها را از عوامل خشک‌شدن تالاب‌های هامون و تشدید گرد و غبار برشمرد.

رایگانی همچنین تالاب جازموریان در استان‌های کرمان و سیستان‌و بلوچستان را از نظر وسعت، بزرگ‌ترین محدوده تالابی غبارخیز کشور معرفی کرد و گفت: تالاب‌های بختگان و مهارلو در استان فارس و تالاب‌های کوچک‌تر جنوب این استان نیز در تولید گرد و غبار نقش دارند.

احیای تالاب‌ها با تأمین حقابه

دبیر ستاد ملی مدیریت گرد و غبار تأکید کرد: کنترل برداشت از منابع آب و رفع موانع رسیدن آب به تالاب‌ها باید در اولویت برنامه‌های مقابله با گرد و غبار قرار گیرد؛ زیرا اقداماتی مانند نهال‌کاری و طرح‌های احیایی، بدون تأمین آب مورد نیاز، اثربخشی پایداری نخواهند داشت.

وی با اشاره به نقش شرایط طبیعی و شوری خاک در تالاب‌ها افزود: برنامه‌های احیا و کنترل گرد و غبار باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه و شرایط منابع آبی آن اجرا شود.