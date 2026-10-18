آتش نشانان سمنان ، حریقی را که در یک واحد بدون سکنه در شهرک مسکن مهر رخ داده بود ، اطفا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با اعلام حادثه حریق در یکی از واحد‌های مسکونی شهرک مسکن مهر، تیم عملیات ایستگاه شماره ۵ آتش‌نشانی سمنان به محل اعزام شد و پس از عملیات گسترده، حریق را مهار کرد.

آتشیار سوم آرش یحیایی فرمانده تیم عملیات گفت : تجمع حجم زیادی از ضایعات و مواد سوختنی در داخل یکی از خانه‌های خالی، عامل اصلی وقوع این آتش‌سوزی بود.

وی بر ضرورت نظارت بر وضعیت خانه‌های خالی و جلوگیری از تجمع ضایعات در این واحد‌ها تأکید کرد و افزود: مالکان این‌گونه املاک با مدیریت صحیح پسماند و تخلیه ضایعات از اماکن خالی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.