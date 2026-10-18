در سومین روز برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی چهار نمایش به روی صحنه می‌رود.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: امروز نمایش «آهوی چوبی» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی (بخش عروسکی - تهران) و نمایش «آهوانه شازده» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری (بخش صحنه‌ای - هرمزگان) در پلاتوآفتاب نمایش داده می‌شود.

فرخنده جلالی افزود: همچنین نمایش «سفر» به نویسندگی و کارگردانی آیدا شهابی باهر (بخش صحنه‌ای - همدان) و نمایش «خاله دوست کجاست» به نویسندگی و کارگردانی رضا جوشعار (بخش صحنه‌ای - هرمزگان) در فرهنگسرای طوبی اجرا می‌شود.

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اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می‌شود.