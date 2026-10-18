نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، از تمایل این نهاد بین المللی برای مشارکت در پژوهش‌های مرتبط با نژاد‌های بومی دام در ایران خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز به کار بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته در تهران، فرخ طایروف، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در مراسم افتتاح این نمایشگاه از مشارکت فائو در اجرای دو طرح مرتبط با امنیت غذایی ایران شامل حفاظت از نژاد‌های بومی دام و حمایت از بخش‌های آسیب دیده شیلات در تجاوز اخیر امریکا خبر داد.

نماینده تاجیکستانی فائو در ایران گفت: این سازمان پروژه‌ای با بودجه حدود ۳۰۰ هزار دلار را برای حفاظت از منابع ژنتیکی ارزشمند دام‌های بومی دنبال می‌کند؛ منابعی که در طول سالیان متمادی با شرایط اقلیمی ایران سازگار شده‌اند، اما برخی از آنها در معرض خطر از دست رفتن قرار دارند.

به گفته او، همکاری و ارتباط با متخصصان ایرانی، دانشمندان و دامداران برای حفاظت از این نژاد‌ها ضروری است و علاوه بر حفظ تنوع زیستی کشاورزی، به حفظ این منابع ارزشمند برای نسل‌های آینده کمک می‌کند.

طایروف همچنین از اجرای پروژه‌ای با بودجه حدود ۴۰۰ هزار دلار برای حمایت از فعالان شیلات آسیب‌دیده از جنگ افروزی امریکا خبر داد و افزود: این پروژه با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده و احیای ظرفیت‌های فعالیت در بخش آبزی‌پروری و شیلات، با همکاری متخصصان، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

نماینده فائو با تأکید بر اینکه همکاری نزدیک با نهاد‌های داخلی و فعالان بخش کشاورزی، اساس فعالیت این سازمان را تشکیل می‌دهد، ابراز امیدواری کرد تعامل میان متخصصان، مراکز پژوهشی، دولت و بخش خصوصی تقویت شود تا دستاورد‌های علمی و تجربه‌های عملی به بهبود شرایط تولید و معیشت کشاورزان و دامداران منجر شود.