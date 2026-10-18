به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان گفت: از امروز افزایش ابر، وزش تندباد لحظه‌ای و بارش پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود و این شرایط تا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، با احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق ادامه خواهد داشت.

حجت‌الله علی‌عسکریان افزود: دمای امشب حدود ۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و سرعت باد بین ۲ تا پنج متر بر ثانیه است.

وی افزود: روز دوشنبه نیز دمای هوا در طول روز بین یک تا ۲ درجه و در شب حدود یک درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده و سرعت باد بین یک تا ۵ متر بر ثانیه است.

علی‌عسکریان گفت:با توجه به ناپایداری‌های جوی، احتمال بارش، رعدوبرق، وزش تندباد و کاهش دما در ارتفاعات شاهان‌کوه، به کوهنوردان توصیه می‌شود؛ پیش از برنامه‌ریزی برای صعود، آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن شرایط جوی، تجهیزات مناسب و تمهیدات ایمنی لازم را همراه داشته باشند.

شاهان‌کوه با ارتفاع چهار هزار و ۴۰ متر از سطح دریا بلندترین قله استان اصفهان است که در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر فریدونشهر قرار دارد.

این قله در رشته‌کوه زاگرس قرار دارد و از مهم‌ترین مقصد‌های کوهنوردی استان اصفهان به شمار می‌رود.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.