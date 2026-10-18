به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

لوکوموتیو مسکو ۳ - ۳ کراسنودار

دینامو ماخاچ قلعه ۱ - ۱ آکرون

- در تیم ماخاچ قلعه محمد جواد حسین نژاد هافبک ایرانی از نیمه دوم به میدان آمد و در دقیقه ۷۲ زننده گل تیمش بود.

سمره ۱ - ۲ فاکل فرونزه

در جدول تیم‌های دینامو مسکو، زسکامسکو و کراسنودار با ۲۲ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم زنیت سنت پترزبورگ با ۲۱ امتیاز چهارم است. تیم دینامو ماخاچ قلعه (تیم محمد جواد حسین نژاد) با ۱۳ امتیاز به رده ششم جهش کرد.