استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت حدود ۳۳ درصدی زائرسرای ارزان‌قیمت استان در مشهد، خواستار مشارکت خیران، مسئولان و پیمانکاران برای تسریع در تکمیل این طرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در مراسم نشان ارادت که برای کمک به ساخت زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم استان در اجتماعات مردمی و برنامه‌های مذهبی، گفت: مردم استان همواره ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان داده‌اند و توسعه زیرساخت‌های زیارتی برای تسهیل حضور زائران، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هاشمی با اشاره به اجرای طرح زائرسرای ارزان‌قیمت خراسان جنوبی در مشهد افزود: این طرح در بازدید سال گذشته پیشرفت محدودی داشت، اما براساس گزارش‌های موجود، پیشرفت آن اکنون به حدود ۳۳ درصد رسیده است. وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح گفت: زائرسرای استان در موقعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به نقشه و جانمایی پیش‌بینی‌شده، می‌تواند به فضایی مناسب برای اسکان زائران تبدیل شود.

استاندار مشارکت خیران، مسئولان، پیمانکاران و مردم را در تکمیل این طرح ضروری دانست و افزود: باید با جلب مشارکت ظرفیت‌های مردمی، زمینه پیشرفت سریع‌تر این طرح ماندگار فراهم شود.

هاشمی همچنین با اشاره به طرح راه‌آهن استان گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی نیز با اشاره به افزایش زیربنای زائرسرای استان در مشهد به ۶ هزار مترمربع گفت: این طرح با اتکا به کمک‌های مردمی پیش می‌رود و برای تکمیل آن به همراهی بیشتر مردم، مسئولان، ائمه جمعه و جماعات نیاز داریم.

جوینده، با اشاره به پیش‌بینی ساخت این مجموعه در هشت طبقه افزود: هدف، فراهم‌کردن امکانات مناسب برای اسکان زائرانی است که توان مالی کافی برای اقامت در مشهد ندارند. وی با بیان اینکه سالانه حدود هزار و ۵۰۰ نفر از افراد بالای ۴۵ سال در خراسان جنوبی به‌عنوان زائر اولی شناخته می‌شوند، گفت: یکی از موانع اصلی زیارت این افراد، نداشتن محل اسکان مناسب است و تکمیل زائرسرا می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.

مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی با تشریح روش‌های مشارکت در ساخت این مجموعه افزود: امکان مشارکت در تأمین هزینه ساخت تخت‌های اقامتی با مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان فراهم شده است وهمچنین مردم می‌توانند با کمک‌های ماهانه، حتی در مبالغ اندک، در تکمیل آن سهیم شوند.

حجت‌الاسلام نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم و خیران در تکمیل زائرسرای ارزان‌قیمت خراسان جنوبی در مشهد گفت: این مجموعه فرصتی برای تسهیل زیارت اقشار کم‌برخوردار فراهم می‌کند و ترویج و اطلاع‌رسانی درباره آن باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه کمک به زائران و فراهم‌کردن زمینه زیارت، مصداقی از باقیات‌الصالحات است، افزود: امیدواریم با همدلی و همراهی مردم، این مجموعه هرچه زودتر افتتاح شود و زمینه خدمت‌رسانی به زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را فراهم کند.

در پایان این مراسم نیز از خیران و دستگاه‌های تسهیل گر در ساخت زائرسرای استان در مشهد تجلیل شد.