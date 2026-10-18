به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در استمرار سلسله برنامه‌های «شب‌های اقتدار امت ایران»، میدان فرمانداری این شهرستان امشب بار دیگر شاهد حضور پرشور و حماسی اقشار مختلف مردم ولایتمدار بوکان بود.

این تجمع باشکوه که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و راه قائد شهید امت برگزار گردید، نمادی از همبستگی ملی و انسجام اجتماعی مردم این خطه در مسیر صیانت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

فرماندار بوکان در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و معنادار شهروندان، تصریح کرد: حضور حماسی آحاد جامعه در چنین عرصه‌هایی، گواهی روشن بر بصیرت و ولایت‌مداری مردم این دیار است. این پیوند ناگسستنی میان ملت و حاکمیت، همواره ضامن عزت، اقتدار و حرکت در مسیر اعتلای ایران اسلامی خواهد بود.