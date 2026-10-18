به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان با اشاره به اجرای طرح هادی در استان گفت: خراسان جنوبی ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۳۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار دارد که نقشه لازم آنها برای دستگاه‌های خدمات‌رسان تهیه شده است.

تنها افزود: تاکنون در ۷۷۶ روستای استان طرح هادی اجرا شده و یا در حال اجرا است که شاخص اجرای این طرح در استان ۸۵ درصد، یعنی ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه کارمزد تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستائیان با کمک دولت از ۲۳ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده و مدت بازپرداخت آن ۲۰ ساله است از روستاییان خواست نسبت به دریافت این تسهیلات، اقدام کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با هر قسط ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان نیز به واجدان شرایط در روستاها، شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و در دهک‌های ۱ تا ۴ کمیته امداد و بهزیستی در بیرجند و تا ۲۵۰ میلیون تومان بلاعوض نیز اعطا می‌شود و متولی اصلی ساخت و تأمین زمین، راه و شهرسازی است.

تنها گفت: همچنین با تامین قیر رایگان تاکنون نزدیک به ۷ میلیون متر مربع از معابر روستا آسفالت شده است.