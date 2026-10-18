سردار علیرضا افشار در سال ۱۳۳۰ در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ‌التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیروهای ساواک دستگیر شد و ۴ ماه زندانی بود، او از دانشجویان پیرو خط امام(ره) بود و در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشت. سردار افشار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشت، او همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال‌های دفاع مقدس به عهده داشت و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه‌السلام بود؛ همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.

این سردار فقید به دلیل سال‌ها تلاش در راه امنیت وطن مفتخر به نشان نصر شده بود.