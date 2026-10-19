شهر تاریخی سهرورد در شهرستان خدابنده، امسال نیز میزبان ششمین دوره جشنواره گردو خواهد بود تا بار دیگر ظرفیت‌های باغداری و گردشگری خود را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سهرورد، این روز‌ها بوی پاییز و تکاندن درختان کهنسال گردو را می‌دهد.

همزمان با فصل برداشت گردو، نزدیک به ۶۰ غرفه صنایع‌دستی، محصولات بومی و فرآورده‌های کشاورزی در این جشنواره دایر می‌شود تا فرصتی برای خرید بی‌واسطه و رونق اقتصاد خانوار‌های محلی فراهم کند.

ششمین دوره جشنواره ملی گردوی سهرورد از ۲۷ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود.