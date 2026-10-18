مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه میزبان یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود و متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه برای ثبت‌نام در این حراج فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان شرکت در یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلا باید به ازای هر قطعه شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان را به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند.

داشتن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از طریق این درگاه، از دیگر شرایط شرکت در حراج است. همچنین متقاضیان باید مطابق با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران اقدام کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید در این حراج هستند.

همچنین هر خریدار در طول یک هفته تقویمی مجاز به خرید حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا خواهد بود.