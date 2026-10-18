فرماندار ارومیه از تعدادی از نانوایی‌ها بازدید کرد و روند فعالیت این واحدها، کیفیت عرضه نان و رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، صبح امروز با حضور میدانی در برخی نقاط شهری، از تعدادی از نانوایی‌ها بازدید کرد و روند فعالیت این واحدها، کیفیت عرضه نان و رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدیدها، مواردی از تخلف از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، نداشتن مجوز فعالیت، رعایت نکردن الزامات بهداشتی و استفاده از مواد اولیه دارای تاریخ مصرف نامعتبر مشاهده شد که مقرر شد این موارد از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و مطابق ضوابط با متخلفان برخورد شود.

فرماندار شهرستان ارومیه با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار داشت: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و کیفیت نان عرضه‌شده به مردم باید با جدیت بیشتری دنبال شود و بازرسی‌ها در این حوزه افزایش خواهد یافت تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

عیوضلو با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه عرضه نان، تأکید کرد: داشتن مجوز فعالیت، نصب مجوز و تابلوی مشخصات نانوایی شامل وزن چانه، وزن نان و قیمت مصوب، نصب کارت بهداشتی کارکنان و ارائه نان باکیفیت، از الزامات فعالیت نانوایی‌ها و حقوق مسلم مردم است که باید به‌روشنی اطلاع‌رسانی شده و به‌سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم رعایت وزن استاندارد چانه و نان، قیمت‌های مصوب و الزامات بهداشتی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر تخلفات احتمالی از سوی دستگاه‌های نظارتی شد.

فرماندار ارومیه با اشاره به نقش مردم در نظارت عمومی بر بازار، از شهروندان خواست هنگام خرید نان به وزن و قیمت آن توجه داشته باشند و در صورت مشاهده کم‌فروشی، گران‌فروشی یا سایر تخلفات، موضوع را از طریق مراجع نظارتی مربوطه گزارش کنند تا با مشارکت مردم و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.

در جریان این بازدیدها، هفت واحد نانوایی متخلف مهر و موم شدند و تعدادی دیگر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.