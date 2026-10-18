آنتروپیک با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، نیروی تازه‌کار کمتری استخدام می‌کند؛ اما کارکنان این شرکت حالا زمان بیشتری را در جلسات می‌گذرانند.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از تک کرانچ، بر اساس گزارشی که شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک روز جمعه منتشر کرده، ترکیب نیروی انسانی این شرکت و نوع فعالیت‌هایی که کارکنان انجام می‌دهند، طی یک سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. آنتروپیک معتقد است روند‌های مشاهده‌شده در محیط کاری این شرکت می‌توانند نشانه‌هایی از چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر سازمان‌دهی مشاغل، استخدام نیروی انسانی و تقاضا برای نیروی کار در سراسر اقتصاد ارائه دهند؛ به‌ویژه از آن جهت که این شرکت فرایند‌های کاری خود را به‌طور گسترده با هوش مصنوعی تطبیق داده است. بااین‌حال، حتی اگر سایر سازمان‌ها هرگز به همان اندازه یا به همان شیوه آنتروپیک از هوش مصنوعی استفاده نکنند، این گزارش تصویری قابل‌توجه از نحوه فعالیت کنونی این شرکت ارائه می‌دهد.

یکی از نکات برجسته گزارش، کاهش استخدام نیرو‌های تازه‌کار در آنتروپیک است. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، سهم کارکنان تازه‌کار در واحد‌های فنی شرکت از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافته است. سهم نیرو‌های تازه‌کار از استخدام‌های جدید در بخش‌های فنی نیز افت شدیدتری را تجربه کرده و از ۲۷ درصد به ۹ درصد رسیده است.

آنتروپیک همچنین اعلام کرده است که سهم تیم‌های فنی از کل نیروی انسانی شرکت کاهش یافته و از ۶۱ درصد به ۵۶ درصد رسیده است. این شرکت دو عامل را برای توضیح این روند مطرح می‌کند: نخست، گسترش طبیعی بخش‌های مختلف کسب‌وکار هم‌زمان با رشد شرکت و دوم، افزایش توانایی کارکنان غیرفنی در ساخت نرم‌افزار با استفاده از ابزار‌های کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی.

بر اساس این گزارش، یکی از کارکنان آنتروپیک از فشار دائمی در محیط کاری شرکت برای حرکت با بیشترین سرعت ممکن و استفاده از Claude در همه امور سخن گفته است.

در نظرسنجی داخلی آنتروپیک در آوریل ۲۰۲۶، ۲۷ درصد کارکنان اعلام کردند که استفاده از Claude بهره‌وری آنها را افزایش داده است. همچنین ۲۰ درصد از کارکنان گفتند ماهیت شغلشان از «انجام مستقیم کارها» به «مدیریت چندین نمونه از Claude» تغییر کرده است.

یکی از مهندسان شرکت، این وضعیت را به نگهداری از کودکان تشبیه کرده است. او توضیح داده است: «وقتی از کودکی مراقبت می‌کنید، هر کودک مسئله‌ای را پیش روی شما می‌گذارد که به همان اندازه به توجهتان نیاز دارد؛ نمونه‌های مختلف Claude نیز همین‌طور عمل می‌کنند.»

در واقع، گزارش آنتروپیک نشان می‌دهد که «توجه و قضاوت انسانی» ممکن است به گلوگاهی در مسیر افزایش بهره‌وری تبدیل شود؛ زیرا Claude حجم انبوهی از متن تولید می‌کند که همچنان باید توسط انسان خوانده، بررسی و سازمان‌دهی شود.

این گزارش همچنین بر این باور است که استفاده از هوش مصنوعی بهره‌وری شرکت را افزایش داده است. از جمله نشانه‌های مطرح‌شده می‌توان به افزایش میزان کد تولیدشده به‌ازای هر نفر، افزایش فروش به‌ازای هر نماینده فروش و پردازش تعداد بیشتری قرارداد اشاره کرد.

بااین‌حال، آنتروپیک اذعان دارد که افزایش حجم کد تولیدشده لزوماً به معنای بهبود کیفیت کد یا افزایش تأثیر تجاری آن نیست. در عین حال، این شرکت اعلام کرده است که تاکنون نشانه‌ای از افت کیفیت کد‌ها پیدا نکرده است.

بخش دیگری از گزارش به افزایش زمان جلسات کاری اختصاص دارد. بر اساس داده‌های تقویم کاری کارکنان، میانگین زمان اختصاص‌یافته به جلسات به‌ازای هر کارمند در مقایسه با یک سال قبل، ۲۰ درصد افزایش یافته است. این رقم در میان کارکنان فنی که مستقیماً در فعالیت‌های تخصصی مشارکت دارند، به ۱۶ درصد می‌رسد.

آنتروپیک این افزایش را به اهمیت اعتماد و پاسخ‌گویی انسانی در محیط کار نسبت می‌دهد. به گفته این شرکت، کارکنان بار‌ها تأکید کرده‌اند که هماهنگی حضوری و تعامل مستقیم با یکدیگر همچنان نقشی ضروری در پیشبرد فعالیت‌ها دارد.