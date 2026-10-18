به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، از لباس کاروان ورزشی ایران با عنوان «جانفدای ایران قوی» رونمایی شد؛ لباسی که با الهام از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی طراحی شده است.

در طراحی این لباس، نماد‌های کهن ایران و نشانه‌هایی از پیشینه تاریخی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته تا نمایانگر هویت ملی و غرور ایرانیان در عرصه رقابت‌های ورزشی باشد.

لباس کاروان ایران تنها پوششی برای حضور ورزشکاران در مراسم افتتاحیه نیست، بلکه قرار است روایتی از ریشه‌های تاریخی، فرهنگ غنی و روحیه ایستادگی مردم ایران را به نمایش بگذارد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در آیچی ناگویای ژاپن برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران با نام «جانفدای ایران قوی» در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.