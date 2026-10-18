مستند‌های «طوفان زمین»، با روایت تجربه‌های تعقیب‌کنندگان طوفان و بازماندگان از مواجهه با بلایای طبیعی و «تا پروانگی» با روایت زندگی قهرمانان ورزش ایران، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «طوفان زمین» با روایت تجربه‌های تعقیب‌کنندگان طوفان، بازماندگان و امدادگران از مواجهه با بلایای طبیعی، ساعت ۱۶ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

این مستند روایتگر تجربه‌های تکان‌دهنده افرادی است که با پدیده‌های طبیعی ویرانگر از جمله آتش‌فشان‌ها، گردبادها، طوفان‌ها و زلزله‌ها مواجه شده‌اند. در این مستند، تعقیب‌کنندگان طوفان، بازماندگان حوادث و امدادگران، خاطرات و مشاهدات خود را از این رویداد‌های هولناک بازگو می‌کنند.

مستند «تا پروانگی» با مرور زندگی و مسیر قهرمانی ورزشکاران ایرانی، ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می شود.

مستند «تا پروانگی» در هر قسمت به بررسی زندگی یکی از قهرمانان ورزش ایران می‌پردازد و مخاطبان را با مسیر تلاش، تجربه‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی این ورزشکاران در آستانه المپیک آشنا می‌کند.