به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس در نطق خود در نشست امروز (یکشنبه ۲۶ مهر) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، تنگه هرمز را نماد اقتدار ملت ایران خواند و گفت: ملت ایران امروز در پرانگیزه‌ترین دوران خود در مقابله با آمریکای جنایتکار به سر می‌برند. هر چقدر دشمنی و کینه‌توزی آمریکا بیشتر می‌شود، ملت مبعوث آماده‌تر و مستحکم‌تر می‌شوند.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه سختی‌های اقتصادی و فشار‌های ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران، اراده ملت ایران را قوی‌تر کرده است؛ تصریح کرد: آمریکا در باتلاق خلیج فارس هر روز بیشتر فرو می‌رود. مردم ایران در انتظار غرق شدن آل ترامپ در دریای خروشان تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان هستند و وعده خدا قطعی است.

حاحی‌بابایی شکست ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را پایان دوره سیاه استکبار جهانی و لمپنیسم سیاسی خواند و گفت: این نشانه بلوغ و نگاه عاقلانه مردم آمریکا به تحقیر خود در دوران سیاه ترامپ است. قیام یمانی یا قیام قحطانی از نشانه‌های ظهور و قیام مردی از نسل امام حسین علیه السلام است. برخی از کشور‌های منطقه مانند بحرین و امارات که به عنوان پیمانکاران منطقه‌ای صهیونیست عمل می‌کنند باید بدانند طوفان قهر مردم منطقه به زودی طومار حکومت آنان را در هم خواهد شکست.

وی افزود: کوچک‌ترین اشتباه کشور‌های منطقه در مساعدت با آمریکا و رژیم صهیونیستی داستان غم‌انگیز مرگ و زندگی حاکمان بی‌کفایت را به دنبال خواهد داشت. محاصره بر محاصره اقتصادی آمریکا به شدت ادامه خواهد یافت و توسط مقاومت، شاهرگ‌های حیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آنها قطع خواهد شد. عهد ما این است؛ هر ایرانی یک بسیجی و این عهدی ناگسستنی است. اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی با هر شکل، پیام و نگاه امام شهیدی است که با سخنان پیامبرگونه خود کمر آمریکا را در منطقه شکست. شعار‌های اساسی ما، دوگانه ایران و آمریکای جنایتکار است.

نایب رئیس مجلس گفت: شعار ما ۹۰ میلیون جان فدای ایران اسلامی، وحدت ایران، وحدت مقاومت و عزتمندی مقاومت است و خواست همه ملت ایران و مسئولین خدمت به مردم و ایستادگی در برابر این موضوع مهم است. خواست ما مبارزه بی امان با گرانی‌ها و افزایش آرامش معیشتی مردم است و رمز پیروزی ما اتحاد ماست، اتحاد ماست و اتحاد ماست.