به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این المپیاد با هدف شکوفایی و شناسایی استعداد‌های ورزشی دانش آموزان برگزار می‌شود.

منوچهر ضیایی افزود: ۱۷۰ هزار دانش آموز هرمزگانی در این المپیاد ورزشی در رشته‌های مختلف همچون فوتسال، والیبال، تنیس روی میز و دو و میدانی شرکت می‌کنند.

وی گفت: مسابقات تا پایان آذر ادامه دارد و پس نفرات برتر منطقه‌ای و استانی به مرحله کشوری که تابستان سال آینده برگزار می‌شود راه می‌یابند.

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