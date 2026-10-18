سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری چند متهم به قدرت‌نمایی با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در محدوده خیابان مشهدی حسن تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رضا صادقی‌پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری چند متهم به قدرت‌نمایی با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در محدوده خیابان مشهدی حسن تهران خبر داد و گفت: یکی از متهمان که با شمشیر به سمت مأموران حمله‌ور شده بود، پس از سه مرتبه اخطار ایست از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: در پی اعلام مرکز پیام درباره وقوع درگیری دسته‌جمعی و قمه‌کشی در محدوده کلانتری ۱۱۶ مولوی، خیابان مشهدی حسن، تیم عملیات پلیس بلافاصله به محل اعزام شد.

سرهنگ رضا صادقی‌پور ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل با چند نفر مواجه شدند که با در دست داشتن قمه و شمشیر در انظار عمومی قدرت‌نمایی می‌کردند و با اقدامات خود موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم خوردن نظم عمومی شده بودند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اینکه در جریان عملیات، یکی از متهمان که شمشیر در دست داشت، به سمت مأموران حمله‌ور شد و پس از سه مرتبه اخطار ایست، سرتیم عملیات به سمت متهم شلیک کرد تصریح کرد: متهم از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد که بلافاصله با حضور عوامل اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

وی با اشاره به دستگیری سایر متهمان افزود: در ادامه عملیات، دو نفر دیگر دستگیر شدند و یک نفر نیز از محل متواری شد. با پیگیری مأموران و هماهنگی قضایی، دستور دستگیری متهم متواری در محل سکونتش صادر شد و این فرد نیز دستگیر و به مرجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پلیس در چارچوب قانون با افرادی که از طریق حمل سلاح سرد، قمه‌کشی و قدرت‌نمایی در انظار عمومی، نظم و امنیت شهروندان را مختل می‌کنند، برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه آرامش و امنیت مردم را به خطر بیندازد.