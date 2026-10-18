عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۶ سوال ملی نمایندگان از وزرای آموزش و پرورش، علوم و نیرو را در نشست علنی وبیناری امروز مجلس اعلام وصول کرد.

اعلام وصول ۶ سوال از وزرای آموزش و پرورش، علوم و نیرو

اعلام وصول ۶ سوال از وزرای آموزش و پرورش، علوم و نیرو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، موارد اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان از وزرای دولت را قرائت کرد.

موارداعلام وصول‌شده به شرح زیر است:

دو سوال ملی عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرترکمن و گمیشان و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه مدیریت استاندارد‌های آموزشی و پرورشی در این وزارتخانه و علت عدم نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات هنرستان‌های فنی، کاردانش و کشاورزی

دو سوال ملی احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی تعیین تکلیف دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور کشور و علت انفعال وزارت علوم و اعمال رویکرد واگرایی از مسوولیت‌های حاکمیتی

سوال ملی حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو درباره چگونگی برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای استفاده از سوخت جایگزین مازوت در نیروگاه‌ها

سوال ملی روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و ورزقان و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اقدامات این وزارتخانه برای برخورد قاطع با دانشجویان و استادان محرک در کودتای زمستان ۱۴۰۴.