به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، در این مراسم با تأکید بر اهمیت هویت ملی گفت: افتخار به پرچم پرافتخار ایران، نشانه احساس تعلق و هویت ملی است و ما در خراسان شمالی با برخورداری از ریشه‌های غنی فرهنگی و تاریخی، باید برای تقویت این هویت در میان دانش‌آموزان تلاش کنیم.

علی متقیان افزود: آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش با ورزش صبحگاهی و المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، فرصتی ارزشمند برای تقویت سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان است؛ چراکه ورزش علاوه بر نشاط و تندرستی، در افزایش تمرکز، یادگیری و موفقیت تحصیلی نیز نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به افتخارآفرینی قهرمانان دانش آموزی استان خاطرنشان کرد: قهرمانان دانش آموزی ما الگو‌هایی از تلاش، پشتکار و سلامت جسمانی هستند و نشان داده‌اند که می‌توان در کنار تحصیل، در عرصه ورزش نیز موفق و افتخارآفرین بود.

علی مختاری نژاد، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان، گفت: المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای با محوریت مشارکت حداکثری دانش‌آموزان، توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعداد‌های ورزشی برگزار می‌شود و تلاش داریم با اجرای ورزش صبحگاهی و مسابقات متنوع، نشاط، تحرک و فرهنگ رقابت سالم را در مدارس تقویت کنیم.