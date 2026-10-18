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کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به همراه جمعی از ورزشکاران دریک حرکت نمادین اقدام به ورزش صبحگاهی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دراولین روز از هفته تربیت بدنی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان به همراه جمعی از ورزشکاران دریک حرکت نمادین اقدام به ورزش صبحگاهی کردند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم گفت:دردوسال گذشته بیش از سه هزار عنوان برنامه درحوزه ورزش همگانی اجرا شده و بیش از یک ونیم میلیون نفر از جمعیت استان دراین برنامه مشارکت داشتهاند.
سجاد بیرامی بااعلام اینکه هفته تربیت بدنی باشعار ((ورزش، جان فدای ایران))برگزار میشود افزود:دراین هفته ۸طرح ورزشی بامجموع مساحت ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع درشهرهای مختلف به بهرهبرداری میرسد.
همچنین به همین مناسبت باهدف شرکت در پویش نهال کاری درمحوطه اداره کل ورزش وجوانان تعدادی نهال کاشته شد.