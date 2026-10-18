به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دراولین روز از هفته تربیت بدنی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان به همراه جمعی از ورزشکاران دریک حرکت نمادین اقدام به ورزش صبحگاهی کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم گفت:دردوسال گذشته بیش از سه هزار عنوان برنامه درحوزه ورزش همگانی اجرا شده و بیش از یک ونیم میلیون نفر از جمعیت استان دراین برنامه مشارکت داشته‌اند.

سجاد بیرامی بااعلام اینکه هفته تربیت بدنی باشعار ((ورزش، جان فدای ایران))برگزار می‌شود افزود:دراین هفته ۸طرح ورزشی بامجموع مساحت ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع درشهر‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین به همین مناسبت باهدف شرکت در پویش نهال کاری درمحوطه اداره کل ورزش وجوانان تعدادی نهال کاشته شد.