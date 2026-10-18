به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نایب رئیس هیئت کاراته استان گفت: اردوی تیم ملی کاراته بانوان در رده سنی بزرگسالان از روز گذشته (۲۵ مهر) در کرمانشاه آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه دارد.

پروین صفایی پور افزود: در این اردو شش ملی پوش زیر نظر پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته بانوان تمرینات خود را پشت سر خواهند گذاشت..

ملی پوشان در این اردو برای ارتقاء سطح آمادگی خود به منظور حضور در دومین دوره رقابت‌های جام جهانی که از ۲۹ آبان تا اول آذر در چین برگزار خواهد شد، تمرین می‌کنند.