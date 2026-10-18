به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما، راهکارهای پذیرش و عرضه فرش دستباف ایرانی در بورس کالای ایران در نشست مشترک مدیرعامل بورس کالا و مدیران شرکت سهامی فرش ایران با هدف شفافیت معاملات و تقویت مسیرهای فروش این محصول در بازار داخلی و صادراتی بررسی شد.



در این نشست، امکان راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و عرضه فیزیکی فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفت.



مدیرعامل بورس کالای ایران، با اشاره به تنوع طرح، ابعاد و نوع بافت فرش دستباف گفت: با وجود پیچیدگی‌های ارزش‌گذاری این محصول، طراحی سازوکارهای لازم برای عرضه فیزیکی و صدور گواهی سپرده کالایی امکان‌پذیر است.



سیدجواد جهرمی افزود: شفافیت در معاملات بورس کالا می‌تواند زمینه بهره‌مندی متناسب بافندگان از ارزش اقتصادی فرش دستباف را فراهم کند.



در این نشست همچنین، طرح استانداردسازی فرش دستباف بر اساس مدل «گره همگن» با در نظر گرفتن ۱۰ شاخص اصلی در حال ارزیابی اعلام شد. اجرای این طرح می‌تواند در تعیین معیارهای پذیرش و عرضه فرش در بورس کالا نقش داشته باشد.



همچنین انبار شرکت سهامی فرش ایران در کرج و ظرفیت‌های انبارداری در اصفهان، کاشان، تبریز و کرمان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای پذیرش و نگهداری فرش دستباف مطرح شدند.



تقویت مسیرهای فروش داخلی و بررسی امکان عرضه فرش دستباف در رینگ صادراتی بورس کالا نیز از دیگر محورهای این همکاری است.



نهایی‌شدن این طرح به تکمیل بررسی‌های کارشناسی، تعیین سازوکارهای پذیرش و تدوین الزامات عرضه فرش دستباف در بورس کالا بستگی دارد.