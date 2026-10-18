به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عملیات زباله‌برداری و بسترسازی برای احداث سایت مدرن کمپوست شهرستان نوشهر آغاز شد.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های نوین مدیریت پسماند و ساماندهی اصولی زباله و با الگوگیری از مراکز پیشرفته کمپوست در استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند افزود: ایجاد مراکز پیشرفته کمپوست با هدف حرکت به سمت روش‌های نوین پردازش پسماند در دستور کار قرار دارد و سایت نوشهر نیز با رویکردی علمی، به‌روز و منطبق با الزامات زیست‌محیطی احداث خواهد شد.

استاندار مازندران، زباله‌برداری و بسترسازی را نخستین گام اجرای این طرح دانست و گفت: مراحل بعدی باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر دنبال شود تا زمینه بهره‌برداری اصولی از این مرکز فراهم شود.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماند در مازندران افزود: ساماندهی زباله، پردازش اصولی و بازیافت پسماند در حفظ سلامت عمومی، صیانت از منابع طبیعی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی نقش مهمی دارد؛ موضوعی که با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: سایت مدرن کمپوست نوشهر می‌تواند با پردازش مناسب پسماند‌های آلی، کاهش حجم زباله‌های دفنی و بهبود فرآیند مدیریت پسماند، به ارتقای شرایط زیست‌محیطی منطقه کمک کند.

استاندار مازندران در پایان، رعایت استاندارد‌های فنی، الزامات زیست‌محیطی و نظارت دقیق در مراحل اجرا و بهره‌برداری را ضروری دانست و بر نقش مشارکت شهروندان در دستیابی به راهکار‌های پایدار برای ساماندهی زباله تأکید کرد.