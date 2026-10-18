به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: گردوی کلات به دلیل شرایط اقلیمی کوهستانی، مغز روغنی و پوست نازک، از کیفیت مطلوبی برخوردار است و علاوه بر تأمین بازار محلی، راهی بازار مشهد نیز می‌شود.

مجید بهشتی افزود: کاهش خسارت بیماری‌ها، مدیریت آفات و ترویج ارقام دیرگل گردو، از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بهبود تولید این محصول در شهرستان کلات بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های باغ‌های گردوی کلات گفت: بیش از ۹۰ درصد درختان گردوی این شهرستان بومی و دارای ارتفاع زیاد هستند و برداشت محصول از این درختان هر ساله دشواری‌هایی برای باغداران ایجاد می‌کند و گاهی با مصدومیت آنان همراه است.

بهشتی افزود: رنگ و میزان روغن مغز گردو و نازکی پوست چوبی آن، از ویژگی‌های شاخص این محصول است و گردو‌های برداشت‌شده بر اساس کیفیت به سه درجه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت:گردوی تولیدی این شهرستان، علاوه بر تأمین نیاز گردشگران به‌ویژه در مناطق سررود و ارتکند، بازار کلات و بخشی از بازار مشهد را نیز تأمین می‌کند و از جایگاه مناسبی در استان برخوردار است.

بهشتی درباره مبارزه با آفت کرم خراط تصریح کرد: با اقدامات کارشناسان حفظ نباتات، تعیین زمان مناسب مبارزه، تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای درختان ضعیف، حذف درختان به‌شدت آلوده و ترویج ارقام دیرگل مانند چندلر و فرانکت، در دو سال گذشته جمعیت این آفت کاهش یافته و خسارت سرمازدگی بهاره نیز کمتر شده است.

او با تأکید بر ضرورت مراقبت از باغ‌ها در فصل زمستان افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و خسارت سیلاب‌ها به خاک کف باغ، باغداران باید برای تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای درختان و تقویت آنها پیش از آغاز فصل رشد برنامه‌ریزی کنند تا زمینه تولید محصول مناسب در بهار فراهم شود.