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فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان به همراه جمعی از مسئولان شهرستان فلاورجان، با حضور در بیمارستان شفا از تلاشهای شبانهروزی کارکنان و کادر پرستاری این مرکز درمانی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا با اشاره به نقش پرستاران در مقاطع حساس کشور، مجاهدت و ایثار آنان در دوران کرونا و جنگهای تحمیلی دوم و سوم را ارزشمند و فراموشنشدنی دانست و گفت: پرستاران همواره در کنار مردم و در خدمت نظام و انقلاب بودهاند و در شرایط دشوار، مسئولیت انسانی و حرفهای خود را با تعهد و فداکاری انجام دادهاند.