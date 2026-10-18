به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا با اشاره به نقش پرستاران در مقاطع حساس کشور، مجاهدت و ایثار آنان در دوران کرونا و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را ارزشمند و فراموش‌نشدنی دانست و گفت: پرستاران همواره در کنار مردم و در خدمت نظام و انقلاب بوده‌اند و در شرایط دشوار، مسئولیت انسانی و حرفه‌ای خود را با تعهد و فداکاری انجام داده‌اند.