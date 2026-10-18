وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با گروهی از فعالان اقتصادی و کشاورزی در ایتالیا بر ضرورت انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری‌های متقابل تاکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری که به منظور حضور در مراسم روز جهانی غذا و پنجاه و چهارمین نشست کمیته امنیت جهانی فائو به رم سفر کرده است، در پایتخت ایتالیا با گروهی از فعالان اقتصادی و کشاورزی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی منتخب و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی در ایتالیا با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تقویت تعاملات بین‌المللی و روابط دیرینه اقتصادی و فرهنگی با ایتالیا، بر آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش کشاورزی و صنایع وابسته تاکید کرد.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های همکاری‌های کشاورزی و غذایی بین ایران و ایتالیا گفت: همکاری در این حوزه نباید صرفاً به صادرات و واردات محدود شود، بلکه باید با انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ظرفیت‌ها و علاقه‌مندی متقابل باید به فرصت‌های عملیاتی در بخش کشاورزی تبدیل و مسیر همکاری‌ها باید تسهیل شود.

وی ضمن تاکید بر اولویت ویژه مدیریت منابع آب در ایران، به برنامه احداث گسترده تاسیسات آب‌شیرین‌کن در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان اشاره کرد و از شرکت‌های ایتالیایی برای مشارکت در این پروژه‌ها دعوت کرد.

نوری به اهمیت ارتقای استاندارد‌های صادرات پسته و تسهیلات جدید ارزی و رفع چالش‌های صادرات پسته و خشکبار ایران به اروپا اشاره کرد و گفت: موانع برندینگ، بسته‌بندی، صادرات و کاهش زمان حمل‌ونقل باید حل شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح طرح شناسنامه‌دار کردن باغات و درج بارکد برای ردیابی کامل محصول مطابق پروتکل‌های اتحادیه اروپا، بر کیفیت و طعم بی‌نظیر پسته و زعفران ایرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به حجم و میزان واردات سالانه محصولات مختلف ایران، گفت: طبق اصلاحات اقتصادی اخیر، ارز مورد نیاز واردکنندگانی که کالای خود را در بنادر ایران تحویل دهند؛ در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش سفارت‌خانه‌های ایران در خارج و ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریم و تنگنا‌های اقتصادی، گفت: دولت چهاردهم برای رفع موانع تجاری، تسهیل ارتباطات بازرگانان و آماده‌سازی بستر همکاری‌ها به رغم همه فشار‌ها عزم و اراده جدی دارد.

فعالان اقتصادی و بازرگانان ایتالیایی در این نشست نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای گسترش همکاری و راهکار‌های برون رفت از شرایط موجود را بیان کردند.

نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی، دستاورد‌های خود را در زمینه‌های کشاورزی دقیق، سنجش از راه دور رطوبت خاک با استفاده از فناوری پرتو‌های کیهانی (سنسور‌های نوترونی) و بازیافت املاح و مواد معدنی (مانند منیزیم) از پساب تاسیسات نمک‌زدایی ارائه کردند.

شرکت در این نشست زمینه گفت‌وگوی مستقیم، بین فعالان اقتصادی و طرح مسائل و پیشنهاد‌های آنان را با هدف تقویت پیوند میان دیپلماسی رسمی اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان جهت حضور در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیته امینت غذایی جهانی (CFS ۵۴) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به ایتالیا سفر کرده است.