بسته‌های تربیت و یادگیری نونگاشت درس تربیت‌بدنی با عنوان «حرکت و بازی» برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی، با هدف تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری، گسترش تجربه‌های عملی دانش‌آموزان و تقویت تعامل مدرسه و خانواده در چارچوب زیست‌بوم جدید برنامه درسی طراحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،همزمان با فرا رسیدن ۲۶ مهر ، روز تربیت‌بدنی و ورزش و در چارچوب زیست‌بوم جدید برنامه درسی ، بسته‌های تربیت و یادگیری نونگاشت درس تربیت‌بدنی با عنوان «حرکت و بازی»، با بهره‌گیری از مجموعه‌ای متنوع از منابع، ابزار‌ها و محتوای آموزشی برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی طراحی شده‌اند.

این بسته‌های آموزشی با نگاهی فراتر از آموزش‌های صرفاً نظری، بر فراهم‌کردن زمینه تجربه‌های آموزشی متنوع، عمیق و معنادار برای معلمان و دانش‌آموزان تمرکز دارند.

اجزای این بسته‌ها با هدف تسهیل و تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری طراحی شده‌اند تا معلمان بتوانند از ظرفیت‌های گوناگون آموزشی برای همراه‌کردن دانش‌آموزان با فعالیت‌های تربیت‌بدنی بهره بگیرند. در این رویکرد، تنوع ابزار‌ها و شیوه‌های ارائه محتوا، زمینه‌ای برای غنی‌ترشدن تجربه‌های یادگیری و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی فراهم می‌کند.

بسته تربیت و یادگیری درس تربیت‌بدنی ، از پنج جزء اصلی تشکیل شده است: کتاب راهنمای معلم درس تربیت‌بدنی، کتاب کار دانش‌آموز با عنوان «حرکت و بازی»، وسایل و ابزار‌های آموزشی ـ ورزشی، پادکست‌های ویژه دانش‌آموزان و فایل‌های صوتی ضرب‌آهنگ‌های ورزشی. این اجزا در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای متنوع از منابع و ابزار‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از فرایند آموزش و یادگیری را در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار می‌دهند.

کتاب راهنمای معلم، چارچوبی برای پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی فراهم کرده و کتاب کار «حرکت و بازی» در کنار ابزار‌های آموزشی ـ ورزشی و محتوای صوتی، امکان بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع‌تری را در جریان یادگیری فراهم می‌ کند . پادکست‌های ویژه دانش‌آموزان و فایل‌های صوتی ضرب‌آهنگ‌های ورزشی نیز از دیگر اجزای این بسته‌ها هستند که به تنوع‌بخشی به محتوای آموزشی کمک می‌کنند.

از دیگر ویژگی‌های مورد توجه در طراحی این بسته‌ها، گسترش تعامل مؤثر میان مدرسه، دانش‌آموزان و خانواده‌هاست؛ تعاملی که می‌تواند به همراهی بیشتر خانواده‌ها با فرایند یادگیری و تقویت پیوند میان تجربه‌های آموزشی دانش‌آموزان و محیط زندگی آنان کمک کند.