کتاب گنج‌های کامبرین به نویسندگی حجت الاسلام مظفر سالاری از نویسندگان به نام استان یزد است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،نویسنده کتاب گنج‌های کامبرین گفت: موضوع این کتاب تلاش‌های یکی از محققان یزدی بنام مجتبی پژمان پور است که ۲۵ سال از عمرش را صرف جمع اوری انواع فسیل کرده و در موزه‌ای بنام کامبرین به نمایش گذاشته است.



حجت الاسلام مظفر سالاری ادامه داد: با ترجمه این کتاب به خط برین این اثر ادبی در اختیار نابینایان کشور قرار گرفت، بخش نابینایان کتابخانه مرکزی یزد با ۴۰۰ عضو فعال و برخورداری از ۱۶ هزار عنوان کتاب گویا و ۳ هزار کتاب بریل یکی از برترین مجموعه‌های کتاب نابینایان کشور است.





