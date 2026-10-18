

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی تیم های ملبورن ویکتوری استرالیا و پرسیب باندانگ هند از گروه E فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲، ۱۲ آبان ماه در ملبورن استرالیا برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا امیر عرب براقی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده به همراه وحید سیفی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از تایلند انتخاب شده است.