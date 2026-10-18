فرمانده پایگاه نهم پلیس آگاهی، از کشف و توقیف یک محموله شامل یک‌هزار و ۲۶۰ عدد ژل آرایشی مشکوک به قاچاق در انباری در شهرستان ری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد امجدیان، فرمانده پایگاه نهم پلیس آگاهی، از کشف و توقیف یک محموله شامل یک‌هزار و ۲۶۰ عدد ژل آرایشی مشکوک به قاچاق در انباری در شهرستان ری خبر داد و گفت: این کالا‌ها به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان، فاقد برچسب اصالت بودند و در سامانه جامع انبار‌ها نیز با عنوان کالایی متفاوت ثبت شده بودند.

وی افزود: در اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان ری و دستور‌های صادرشده برای بازدید از انبار‌ها و بارانداز‌های حوزه استحفاظی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی به انبار شادگان واقع در خیابان فدائیان اسلام مراجعه کردند.

فرمانده پایگاه نهم پلیس آگاهی ادامه داد: در جریان بازرسی از این انبار، ۱۴ کارتن ژلل آرایشی - زیبایی با برند «Medytox Deep Lidocaine» ساخت کره جنوبی کشف شد که هر کارتن حاوی ۹۰ عدد بود و در مجموع، یک‌هزار و ۲۶۰ عدد ژل به دست آمد. ارزش تقریبی این محموله ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت محموله تصریح کرد: کالا‌های کشف‌شده فاقد برچسب اصالت بودند و برخلاف تذکر درج‌شده روی کارتن‌ها، در یخچال نگهداری نمی‌شدند.

به گفته فرمانده پایگاه نهم پلیس آگاهی بررسی‌ها همچنین نشان داد که این اقلام در سامانه جامع انبار‌ها با عنوان «بیبی‌چک» یا تست بارداری ثبت شده بودند؛ موضوعی که از مغایرت اطلاعات ثبت‌شده با کالای موجود حکایت داشت.

سرهنگ امجدیان گفت: انباردار در توضیحات خود مدعی شد کالا‌های کشف‌شده متعلق به مدیرعامل یک شرکت بوده و برای نگهداری آنها نیز قرارداد کتبی نداشته است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، محموله به ظن قاچاق توقیف و منتقل شد و پرونده اولیه پس از تشکیل، به همراه انباردار برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارجاع شد.