هنرمندان شهرستان فردوس در سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی کشور، دو مقام نخست در رشته‌های «تراش دامله» و «کاروینگ»، را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس گفت: سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با حضور ۹۲ شرکت‌کننده از سراسر کشور در رشته‌های مختلف گوهرتراشی برگزار شد که هنرمندان فردوس توانستند جایگاه نخست دو رشته تخصصی را به خود اختصاص دهند.

شبنم‌زاده افزود: بر اساس نتایج اعلام‌شده، امید گرجیان مقدم در رشته «تراش دامله» و احسان دهقان در رشته «کاروینگ»، هر دو از شهرستان فردوس، موفق به کسب مقام نخست کشور شدند.

وی گفت: این موفقیت ملی، گامی ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه گوهرتراشی فردوس و معرفی توانمندی‌های هنرمندان خراسان جنوبی در عرصه صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود.